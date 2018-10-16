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نجم الأهلي السابق: حسام البدري خصم مني 50 ألف جنيه "ظلم"

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:46 ص
نجم الأهلي السابق: حسام البدري خصم مني 50 ألف جنيه ظلم
حسام البدري
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عمرو مصطفى
 

كشف محمد طلعت، لاعب المقاولون العرب، عن موقف جمعه بحسام البدري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي 2010، التي انتهت بهدفين مقابل هدف للأحمر، سجل منها طلعت هدفًا ووائل جمعة هدف في أبطال أفريقيا.

 

وقال محمد طلعت في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ذهبت أنا وزملائي في عزومة بعد نهاية المباراة بعد تسجيلي الهدف، وعدت إلى المنزل باكرًا عند الساعة الواحدة".

 

وأكمل: "تفاجئت في اليوم التالي، اتصال كابتن حسام البدري بي، وأكد إني تأخرت عن هذا الوقت، وخصم مني 50 ألف جنيه ظلم".

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