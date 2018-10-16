التريلر الرسمي لفيلم "Ben Is Back" لـ جوليا روبرتس (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Ben Is Back" بطولة النجمة العالمية جوليا روبرتس التريلر الرسمي الأول لفيلم الدراما العائلية.

وتقرر طرح الفيلم يوم 7 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم بطولة جوليا روبرتس، لوكاس هيدجز، كورتني بي فانس، كاثرين نيوتن، راشيل باي جونز، ديفيد زالديفار، ألكسندرا بارك، مايكل اسبر، تيم جوين، ميرا لوكريتيا تايلور، الفيلم من تأليف وإخراج بيتر هيدجز.



