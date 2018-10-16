ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الشهراني يتلقى ضربة موجعة أمام العراق

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:29 ص
الشهراني يتلقى ضربة موجعة أمام العراق
ياسر الشهراني
طباعة
محمد الصو
 

تعرض ياسر الشهراني لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام العراق، بالبطولة الودية "سوبر كلاسيكو".

 

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب عقب اللقاء، تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية للقدم واحتياجه للراحة فيما لا يقل عن أسبوعين قبل العودة للملاعب.

 

وكان المنتخب السعودي تعادل إيجابيًا أمام منتخب العراق، بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن مباريات بطولة سوبر كلاسيكو والمقامة بالأراضي السعودية.

المزيد عن: بطولة سوبر كلاسيكو المباراه الشهراني الاتحاد السعودي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
-
x
14:00
-
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 2:50:27 AM