الشهراني يتلقى ضربة موجعة أمام العراق

تعرض ياسر الشهراني لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام العراق، بالبطولة الودية "سوبر كلاسيكو".

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب عقب اللقاء، تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية للقدم واحتياجه للراحة فيما لا يقل عن أسبوعين قبل العودة للملاعب.

وكان المنتخب السعودي تعادل إيجابيًا أمام منتخب العراق، بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن مباريات بطولة سوبر كلاسيكو والمقامة بالأراضي السعودية.