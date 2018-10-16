"ابن عربي" تغني لأول مرة فى الأوبرا.. تعرف على التفاصيل





تستعد الفرقة المغربية ابن عربى لتقديم أولى حفلاتها الغنائية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين 29 أكتوبر.





ومن المقرر أن تشدو الفرقة بأغاني ألبومها الجديد "العاشق والمعشوق"، والذى يضم 10 أغنيات مختلفة بعضها بأسلوب ابن عربى المعتاد والبعض الآخر تقدم خلاله قصائد وألحان من التراث الصوفى بشكل موسيقى جديد.





وتنشغل حاليًا الفرقة بتصوير إحدى أغاني الألبوم على شكل الفيديو كليب خلال تواجدها فى مصر.











