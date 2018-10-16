وزير التعليم العالي: التفوق والعبقرية جين متوارث لدى المصريين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تهتم بالتعليم وتضعه في أولى أولوياتها دائمًا، طالبًا من الشباب أن يضعوا البلاد أمام أعينهم دائمًا وأبدًا، نظرًا لما قدمته وتقدمه له من تضحيات.





جاء ذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، وتكريم أوائل الثانوية العامة، وخمسة من أوائل الشهادة الإعدادية من كل محافظة، بحضور لفيف من الوزراء وعلي رأسهم محمد سعفان وزير القوي العاملة.





وشدد عبد الغفار، على أن المصريين لم يحرموا من جين التفوق والعبقرية، فهو جين متوارث لدى المصريين جيلًا من بعد جيل، بما نراه أمام أعيننا من شباب نابه لديه كل هذه القدرات والإمكانات.





وطالب وزير التعليم العالي، من فريد خميس ضرورة أن يكون هناك اهتمام من المؤسسة بالدبلومات الفنية، نظرًا لأهمية التعليم الفني واحتياج الدولة الشديد له الفترة المقبلة.



