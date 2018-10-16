الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسة تريزا الافيلية

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، أمس الإثنين، بعيد القديسة تريزا الافيلية، وخصصت الكنيسة يوم 15 أكتوبر من كل عام لذكرى وفاتها.





ولدت القديسة تريزا الافيلية سنة 1515 في مدينة آفيلا في إسبانيا، من أبوين مؤمنين متشددين من أشراف تلك البلاد وكانت اختا لتسعة اخوة واختين آخرتين، وكان لتربيتها الجزء الأكبر في تكوين شخصيتها حيث تربيةً مسيحية وكانت في صداقة دائمة مع والدتها والتي كانت تحدثها في أمسيات الشتاء عن محبّة الله، وعن التعبد لمريم العذراء، وعن الفرسان الأبطال ومغامراتهم.





بدأ بعد دخولها الي الدير في سن الثامن عشر حيث قررتِ الدخولَ إلى دير التجسد الكرملي في مدينة آفيلا، عازمة أن تعيش لله وحده بكلّ قواها ولكن بسبب اعتراضها علي سبل العيش في الدير ورفاهيته ودارت داخلها العديد من التساؤلات ومنها: أين التجرّد في الحياة الرهبانيّة! أين الإماتة والتواضع! أين التفرّغ المطلق لله والصلاة! أين لذّة الطاعة وأجرُها! أين الفقر الرهباني!.





وتوفت القديسة تريزا الافيلية في عام 1582 وهي ابنة سبع وستين سنة، وشملت حياتها العديد من المحطات التي كانت سبب تغيير كبير لها ولمن حولها.



