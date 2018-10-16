بث حي HD لايف .. مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند (إي سواتيني) بث مباشرمشاهدة مصر بدون تقطيع يلا شوت| امم افريقيا | كول كورة

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تغادر بعثة المنتخب الوطنى عاصمة سوازيلاند بطائرتها الخاصة فى التاسعة مساء الثلاثاء، فى رحلة تستغرق 10 ساعات حتى الوصول إلى القاهرة، ويتخللها ترانزيت فى مطار عنتيبى بأوغندا، حيث تصل البعثة القاهرة فى السابعة صباحا، ويتوجه الثنائى مباشرة للحاق برحلتى لندن واليونان، للانتظام فى تدريبات فرقهم.