بث حي HD لايف .. مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند (إي سواتيني) بث مباشرمشاهدة مصر بدون تقطيع يلا شوت| امم افريقيا | كول كورة
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:16 ص
بث حي HD لايف .. مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند (إي سواتيني) بث مباشرمشاهدة مصر بدون تقطيع يلا شوت| امم افريقيا | كول كورة
تغادر بعثة المنتخب الوطنى عاصمة سوازيلاند بطائرتها الخاصة فى التاسعة مساء الثلاثاء، فى رحلة تستغرق 10 ساعات حتى الوصول إلى القاهرة، ويتخللها ترانزيت فى مطار عنتيبى بأوغندا، حيث تصل البعثة القاهرة فى السابعة صباحا، ويتوجه الثنائى مباشرة للحاق برحلتى لندن واليونان، للانتظام فى تدريبات فرقهم.
تغادر بعثة المنتخب الوطنى عاصمة سوازيلاند بطائرتها الخاصة فى التاسعة مساء الثلاثاء، فى رحلة تستغرق 10 ساعات حتى الوصول إلى القاهرة، ويتخللها ترانزيت فى مطار عنتيبى بأوغندا، حيث تصل البعثة القاهرة فى السابعة صباحا، ويتوجه الثنائى مباشرة للحاق برحلتى لندن واليونان، للانتظام فى تدريبات فرقهم.
المزيد عن: مصر وسوازيلاند في التصفيات مصر وسوازيلاند مصر مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند لايف مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند مشاهدة مباراة مصر وسوازيلان محمد صلاح مباراة مصر وسوازيلاند لايف مباراة مصر وسوازيلاند كورة لايف بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر لايف مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند مباراة مصر في تصفيات امم افريقيا بث مباشر لايف تصفيات أمم أفريقيا لايف كول كورة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر كورة اون لاين مباراة مصر وسوازيلاند تصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر