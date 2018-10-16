مدرب المنتخب الأوليمبي يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن انضمام رمضان صبحي المحترف بصفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، سينضم للمنتخب الأوليمبي في المراحل الحاسمة بمشوار الفراعنة.

وقال غريب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " هناك تنسيق كامل مع جهاز المنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، ورمضان صبحي سيكون له دور مع المنتخب الأوليمبي في المراحل الحاسمة بمشواره".

وخاض المنتخب الأوليمبي وديتين أمام الإمارات، ومن المقرر أن يخوض وديتين أمام هولندا وإسبانيا في شهر مارس المقبل.