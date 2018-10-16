أخر تحذير من وزير التموين بشأن تحديث البطاقات.. ويؤكد: الحذف في انتظار المخالف



وبالنسبة لموضوع بطاقات التموين، فقد أكد "المصليحي"، في مداخلة مع قناة Extra News الفضائية، أنه لا أحد يرضى بصرف مقررات تموينية على بطاقات غير مكتملة المعلومات، موضحا أنه حتى الآن تم تصحيح 24% فقط من البيانات.



وشدد الوزير على أنه سيتم حذف البطاقات التموينية غير المحدثة قبل 7 نوفمبر المقبل واعتبارها محذوفة نهائيًا، مشيرًا إلى أن أى بطاقة بها أخطاء ولم يتم تصحيح بياناتها سيتم إيقافها نهائيا بعد هذه المدة.



ولفت إلى أنه لن يتم تجديد فترة تحديث البيانات، وهناك تذكير مستمر بذلك، ومن لم يحدث بياناته "يبقى مستغني"، موضحا أنه فيما بعد عليه التقديم على بطاقة تموينية جديدة من البداية.

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن هناك تقلبات وزيادة في أسعار القمح والبترول، ولذلك يعملون على اتفاقيات مع موردين وبنوك خارجية لتأمين الكميات المطلوبة بأسعار معقولة، لكي لا يكون هناك ضغط على عجز الموازنة نهاية العام.