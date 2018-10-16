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حسام حسن عن أزمة لقاء المصري ومطروح: "أعمل إيه أنا دلوقتي؟!"

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:39 ص
حسام حسن عن أزمة لقاء المصري ومطروح: أعمل إيه أنا دلوقتي؟!
حسام حسن
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محمد الصو
 

أكد حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي، أنه لا يدري ماذا يفعل بشأن استعدادات الفريق لمواجهة جزيرة مطروح في دور الـ32 لكأس مصر، حيث تأجل اللقاء عدة مرات نتيجة رفض الأمن إقامة المباراة في ملعب بورسعيد.

 

وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أعمل إيه أنا دلوقتي"، مشيرًا إلى أن مصر عاشت العديد من الكوارث السنوات الماضية، لكن الحياة لم تتوقف مثلما حدث في بورسعيد خلال الفترة الأخيرة.

 

والجدير بالذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت اليوم تأجيل اللقاء بسبب عدم وصول موافقات على الأمن على إقامة اللقاء في ملعب بورسعيد.

 

المزيد عن: رياضة حسام حسن المصري البورسعيدي الاخبار الرياضية ازمة مبارة الكاس اخبار الرياضة
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