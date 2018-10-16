محافظ الغربية يتفقد التجهيزات بمنطقة السيد البدوي بطنطا (صور)

تفقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، التجهيزات التى تمت على أرض الواقع بمنطقة السيد البدوى والسارى بسيجر، تنفيذًا للقرارات التى أتخذت خلال المجلس التنفيذى للمحافظة والإجتماعات التحضيرية التى تلته.



حيث تفقد محافظ الغربية سيارات الإسعاف الموجودة بساحة المسجد الأحمدى وإطمأن على جاهزيتها بالأطباء والتجهيزات الطبية المختلفة.



وتأكد المحافظ من تمركز سيارات الإسعاف في الأماكن المحددة التى يسهل تحركها في حالة حدوث أي طارئ.



ثم تفقد خيمة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والتي تقوم بالتفتيش على الأغذية المعروضة في المطاعم المحيطة بالمسجد حيث إستمع المحافظ إلى شرح الأطباء القائمين على العمل يوضح ما يتم عمله لمراقبة الأغذية والمشروبات مع إستعراض دفاتر ماتم رصده من أغذية فاسدة تم مصادرتها.



وأيضًا سيارات العيادات المتنقلة من الداخل وإطمأن على توافر الأطباء والأدوية والإسعافات الأولية وكافة المستلزمات الطبية وكذلك توفير كتيبات وملصقات بالأمراض المعدية وكيفية مكافحتها.



كما تفقد تجهيزات مديرية الطب البيطري الموجودة بمنطقة المسجد الأحمدي والتي تشمل التوعية بمرض إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية في المواشي ووجه محافظ الغربية مدير مديرية الطب البيطري بالوصول بنسبة تحصينات الماشية ضد الحمى القلاعية إلى 100 % في أسرع وقت.



ثم قام بالمرور على بوابات الفحص الآمنى الإلكترونية المؤدية إلى المسجد الأحمدي للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعمل وطالب بتشديد التأمين على كل المنافذ المؤدية إلى المسجد الأحمدي.



كما تفقد محافظ الغربية غرفة المراقبة من خلال الكاميرات الموجودة بمنطقة السارى وتم مراجعة تواجد عربات نقل المياه وتوفير حنفيات شرب بالمكان.