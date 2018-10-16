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الهلالي: "لازم نرفع الوصاية الدينية عن الشعب"

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:24 ص
الهلالي: لازم نرفع الوصاية الدينية عن الشعب
الدكتور سعد الدين الهلالي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن أبي حنيفة يرى أن البلد التي يعيش فيها المسلم دون اضطهاد فهى ديار إسلامية، موضحًا أنه لو علم الجميع تلك المعلومة سيعم السلام بين الدول وبعضها.

وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لا بد من عرض كل الآراء الفقهية على الشعب حتى يختار ما يناسبه، معقبًا: "لازم نرفع الوصاية الدينية عن الشعب".

وأضاف، أن تعدد الآراء سيجعل الشعب قادر على الانتقاء، معربا عن رفضه للتسلط.
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