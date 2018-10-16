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حسين عبدالغني: المنتخب السعودي لا يعاني من فقر في المهاجمين

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:29 ص
حسين عبدالغني: المنتخب السعودي لا يعاني من فقر في المهاجمين
السعودية والعراق
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عمر عبد العزيز
 

أكد النجم الدولي السعودي حسين عبدالغني، أن الكرة السعودية بها مهاجمون جيدون ولا تعاني من فقر في المهاجمين.

 

وقال عبد الغني في تصريحات صحفية عن أداء الأخضر بعد التعادل مع منتخب العراق 1-1: "لا أريد القول إن الكرة السعودية تعاني من فقر في المهاجمين، ولكن نحن نملك مهاجمين جيدين وعلى أعلى مستوى، وسيتم اختيار الأفضل في المرحلة المقبلة".

 

وواصل: "المباراة أمام المنتخب العراقي كانت متقاربة والأخضر لعب بشكل جيد، خاصة أن مباراة البرازيل كانت لها حسابات خاصة بسبب الفوارق في المستويات، ولكن العراق أقرب لنا بحكم التواجد في القارة الآسيوية.

 

واستطرد: "أداء المنتخب السعودي في الشوط الأول كان أفضل بكثير عن الشوط الثاني لكن عدم التركيز في استغلال الفرص وإحراز الأهداف كلفنا الكثير، وبالطبع أريد القول أن الفائدة من المباريات الودية هو الوقوف على الأخطاء ومعالجتها قبل البطولات الرسمية".

 

وشدد حسين عبدالغني أن بطولة آسيا تحتاج لمزيج من اللاعبين الشباب والخبرات، ولا يجب الاعتماد على عنصر واحد فقط.

 

المزيد عن: منتخب السعودية رياضة حسين عبد الغني اخبار الرياضة
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