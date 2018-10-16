أبرز أخبار التوك شو يوم الإثنين 15-10-2018
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:46 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الإثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الطب البيطري: نؤيد قرار منع تداول الدواجن الحية.. ولكن
قالت الدكتورة شيرين ذكي، عضو نقابة الطب البيطري، إن الأطباء البيطريين مع قرار منع تداول الدواجن الحية، لكن لا بد أن يسبقه إجراءات من بينها إنشاء مجازر تكفي الإنتاج الضخم من الإنتاج الداجني.
متحدث وزارة الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة طبيبة مستشفى المطرية (فيديو)
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فور وفاة شيماء طبيبة مستشفى المطرية تم إبلاغ نقطة الشرطة الخاصة بالمستشفى والنيابة العامة، والنيابة العامة صرحت بتسليم الجثة لذوي الطبيبة بعد المعاينة.
عمرو أديب: "أي شارع في مصر باسم إخوانجي.. يتغير"
قال الإعلامي عمرو أديب: "لو سمحتوا أي شارع في أي مدينة يتغير"، لافتا إلى أن هناك نماذج مصرية مشرفة تستحق أن يكون هناك شوارع بأسمائهم.
سامية حسين تعلن عن موقف الوزراء من سداد الضريبة العقارية
قال الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن كل وزراء الحكومة قاموا بسداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليهم.
بريطانيا تعلن دعم منظومة التعليم بمصر بمبلغ 12 مليون إسترليني (فيديو)
أعلن أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، عن عزم بلاده الاستثمار في عملية التعليم بمصر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني.
محمد سعفان: تدريب العامل لمدة 4 شهور يكلف الدولة 50 ألف جنيه
قال محمد سعفان، وزير القوىى العاملة أن الدولة أصبحت تهتم بتدريب الشباب بشكل عملي بعيدا عن العشوائية، منوها بأن تدريب العامل الواحد لمدة 4 شهور يكلف الدولة 50 ألف جنيه، و"ومابيدفعوش حاجة".
شقيق "طبيبة المطرية" يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة
كشف مصطفى أبو بكر، شقيق الطبيبة التي توفت في مستشفى المطرية العام، تفاصيل جديدة عن الواقعة، موضحًا أن شقيقته طبيبة منتدبة في القاهرة وتنتقل من مستشفى المطرية إلى مستشفى الدمرداش، ودخلت الاستراحة للاستحمام وصعقت بسبب الكهرباء وتوفت في الحال.
برلماني يكشف تفاصيل مقترح إلغاء عقوبة حبس متعاطي الحشيش
قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، ومقدم مقترح عدم معاقبة متعاطي الحشيش، إن الصدمة التي حدثت للمواطنين على "السوشيال ميديا" كانت بسبب انتشار مسألة إلغاء العقوبة.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الإثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الطب البيطري: نؤيد قرار منع تداول الدواجن الحية.. ولكن
قالت الدكتورة شيرين ذكي، عضو نقابة الطب البيطري، إن الأطباء البيطريين مع قرار منع تداول الدواجن الحية، لكن لا بد أن يسبقه إجراءات من بينها إنشاء مجازر تكفي الإنتاج الضخم من الإنتاج الداجني.
متحدث وزارة الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة طبيبة مستشفى المطرية (فيديو)
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فور وفاة شيماء طبيبة مستشفى المطرية تم إبلاغ نقطة الشرطة الخاصة بالمستشفى والنيابة العامة، والنيابة العامة صرحت بتسليم الجثة لذوي الطبيبة بعد المعاينة.
عمرو أديب: "أي شارع في مصر باسم إخوانجي.. يتغير"
قال الإعلامي عمرو أديب: "لو سمحتوا أي شارع في أي مدينة يتغير"، لافتا إلى أن هناك نماذج مصرية مشرفة تستحق أن يكون هناك شوارع بأسمائهم.
سامية حسين تعلن عن موقف الوزراء من سداد الضريبة العقارية
قال الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن كل وزراء الحكومة قاموا بسداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليهم.
بريطانيا تعلن دعم منظومة التعليم بمصر بمبلغ 12 مليون إسترليني (فيديو)
أعلن أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، عن عزم بلاده الاستثمار في عملية التعليم بمصر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني.
محمد سعفان: تدريب العامل لمدة 4 شهور يكلف الدولة 50 ألف جنيه
قال محمد سعفان، وزير القوىى العاملة أن الدولة أصبحت تهتم بتدريب الشباب بشكل عملي بعيدا عن العشوائية، منوها بأن تدريب العامل الواحد لمدة 4 شهور يكلف الدولة 50 ألف جنيه، و"ومابيدفعوش حاجة".
شقيق "طبيبة المطرية" يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة
كشف مصطفى أبو بكر، شقيق الطبيبة التي توفت في مستشفى المطرية العام، تفاصيل جديدة عن الواقعة، موضحًا أن شقيقته طبيبة منتدبة في القاهرة وتنتقل من مستشفى المطرية إلى مستشفى الدمرداش، ودخلت الاستراحة للاستحمام وصعقت بسبب الكهرباء وتوفت في الحال.
برلماني يكشف تفاصيل مقترح إلغاء عقوبة حبس متعاطي الحشيش
قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، ومقدم مقترح عدم معاقبة متعاطي الحشيش، إن الصدمة التي حدثت للمواطنين على "السوشيال ميديا" كانت بسبب انتشار مسألة إلغاء العقوبة.