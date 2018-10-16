شاهد.. هذا ما قدمته الإمارات لليمن في مجال الكهرباء طباعة
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:07 صوكالات
تبذل الإمارات جهوداً حثيثة لتنفيذ العديد من مشروعات ترميم وإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع.
وينشر "اليمن العربي"، انفوجراف يظهر أن الإمارات خصصت 800 مليون درهم لدعم قطاع الطاقة والكهرباء، وتكفلت بدفع النفقات التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية وخدمات الإمداد الكهربائي.
وتعهدت الإمارات بتوفير محطة توليد كهرباء بقدرة 440 ميجاوات لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
كما تعهدت بتوفير مواد صيانة وتشغيل لشبكة الكهرباء في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وغيرها.