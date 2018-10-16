سعفان: دعم النوابغ من الشباب لرسم مستقبل واعد لمصر ‪(صور)‬

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساء الإثنين، الحفل السنوي لمؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، وذلك لتكريم المائة أوائل الثانوية العامة، والخمسة أوائل الشهادة الإعدادية على كل محافظة.





في بداية كلمته، رحب وزير القوى العاملة بهذه المبادرة التي تعتبر مشاركة مجتمعية ومساهمة مهمة وفاعلة في مساعدة ودعم المتفوقين والنوابغ، الذين يعدون بحق أساس بناء مستقبل الدولة المصرية، بما ينتظرهم من مستقبل زاهر.





وأشار "سعفان" إلى أن هذه المشاركة تضفي سعادة للجميع، ليس على الطلاب فحسب إنما تضفي سعادة لأولياء الأمور بما تحملوه من صعوبات، ومجهودات بذلت في تربية أبنائهم، كللت بالفرح بما يرونهم أمام أعينهم من تحقق هذه النماذج المشرفة في فلذات أكبادهم، ورياحين حياتهم.





وأكد أهمية دعم هؤلاء النوابغ من الشباب، نظرًا لما سيرسمونه من مستقبل واعد لمصر، بعقولهم النابهة وأفكارهم المتميزة، فيرسمون الأمل ويجعلونه واقعًا متحققًا على أرض الوطن، داعيًا المولى أن يكونوا دائمًا في مصاف المتفوقين المتميزين.