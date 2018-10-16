وزيرة التخطيط: الاستثمار في البشر‎ من أولويات الدولة المصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن الدولة المصرية تهتم بالاستثمار في البشر أولًا وقبل أي شيء، كون الدولة تهتم بالإنسان أولًا كما أكد الرئيس السيسي.





جاء ذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، وتكريم أوائل الثانوية العامة، وخمسة من أوائل الشهادة الإعدادية من كل محافظة، بحضور لفيف من الوزراء وعلى رأسهم محمد سعفان وزير القوى العاملة.





وأضافت أن أهم محاور الإصلاح الإداري على الإطلاق يتمثل في محور بناء القدرات، وهو ما تنتهجه الدولة المصرية من إعداد خطط وبرامج تدريبية لشبابها، تمثلت الصورة الأكبر منها في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، باعتبار أن الاستثمار في العنصر البشري يعتبر أهم العناصر على الإطلاق.





وأشارت إلى أهمية القطاع الخاص، بما له من دور فاعل ومسئولية مجتمعية، مشددة على الدور التعاوني بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من تشارك لبناء الإنسان بتقديم الدعم المجتمعي لصالحه.



