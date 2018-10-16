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مصرع 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بشبين القناطر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:46 ص
مصرع 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بشبين القناطر
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محمد نبيل
 
لقى قبل قليل، ثلاث أشخاص مصرعهم، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية عرب الصوالحة التابعة لمدينة شبين القناطر.

تلقى اللواء رضا طلبية مدير أمن القليوبية، اخطارًا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه اخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من الأهالي بوقوع متوفيين إثر قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل للمدعو مصطفى.ا.ر، وعلى الفور انتقل الرائد محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، إلى مكان الحادث وتبين وفاة 3 أشخاص جراء تنقيبهم عن الآثار، وجارى البحث عن ضحايا آخرين، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.
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