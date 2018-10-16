وكيل "تعليم البرلمان": لا توجد نسب محددة لزيادة مصروفات الدراسات العليا

قالت الدكتورة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها في إنتظار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري بشأن زيادة بعض المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا المستجدين.



وأشارت "بكري" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إلى أن زيادة مصروفات الدراسات العليا تختلف من كلية لآخرى، موضحة أن الأمر يكون مُكلف بالنسبة للكليات العملية عن الكليات النظرية، نتيجة الدخول للمعامل والقيام بأبحاث تجريبية وغيرها.



وأشارت إلى عدم وجود أي نسب محددة للزيادة حتى الآن، مؤكدة أنها ستطلب معرفة هذا الأمر من وزارة التعليم العالي، لمعرفة حجم الزيادة بشكل مؤكد.

