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"رؤى" نورا السعدي بجاليري بيكاسو إيست.. السبت

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:34 م
رؤى نورا السعدي بجاليري بيكاسو إيست.. السبت
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الفجر الفني
 
تفتتح الفنانة نورا السعدي معرضها "رؤى" يوم السبت الموافق 20 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بجاليري بيكاسو إيست بالقاهرة الجديدة وبحضور نخبة من الشخصيات العامة والثقافية وعدد من نجوم الفن والجمهور.

عن مضمون الأعمال قالت الفنانة .. " يجمعنا كوكبنا لنعيس سوياً رحلة حياة تربطنا فيها علاقات متباينة ومتشابكة، نحيا فيها نهارنا معاً بمشاعر متناقضة تتبدل فيها مشاعرنا بين فرح وأمل وخوف ورضا وأحياناً سخط، وسط هذا الصخب حين نخلد في ليلنا بسكونه يصرخ هذا المكنون الذي بداخلنا ويتجسد في صورة رؤى غالباً، لا نستطيع تفسيرها ولكنها في النهاية عبرت عما بداخلنا، خرج بلا قيود وبعشوائية، هكذا أجد فرشتي تخرج ما بداخلي أفرغها بريشتي في عالمي ومرسمي."

أقامت "نورا" مؤخراً معرضاً بالمركز المصري للتعاون الثقافي الدولي، وشاركت في العديد من المعارض الفردية والجماعية مع زملائها الفنانين، ومعرض لون في لون بجاليري بيكاسو إيست.

يستمر المعرض حتى 10 نوفمبر بجاليري بيكاسو إيست (فيلا 39، النرجس3، إمتداد شارع التسعين بالتجمع الخامس).
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