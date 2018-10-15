الدفاع التركي: اتفاق سوتشي بشأن إدلب يسير وفق الخطة

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الإثنين، إن اتفاق سوتشي بشأن إدلب السورية، يسير وفق الخطة المرسوم له.





جاء ذلك في تصريح أدلى به أكار، قبيل مؤتمر صحفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانسيلا، بالمجمع الرئاسي التركي بأنقرة.





وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده ملتزمة بتعهداتها حيال اتفاق سوتشي بشأن إدلب.





وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.







ويعد الاتفاق ثمرة لجهود تركية دؤوبة ومخلصة للحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجوما عسكريا على إدلب، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.





وزير الدفاع التركي، أكد أن التدريبات بين الجيشين التركي والأمريكي بهدف القيام بدوريات مشتركة في منبج السورية ستنتهي قريبا.





وقال إن الدوريات المشتركة في إطار خارطة طريق منبج بين البلدين تبدأ قريبا.





وفي 18 يونيو الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين (التركي والأمريكي) تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.







ويتضمن اتفاق "خارطة الطريق" إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، من منبج، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.