أستاذة جامعية تقضي على شائعات علاقتها ببراد بت بارتباطها رسميا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل لقطات للنجم براد بت برفقة الأستاذة الجامعية بمجال الهندسة المعمارية، "نيري أوكسمان"، التي اعتبر البعض أن براد بت جمعته بها علاقة عاطفية مؤخرا.

وعلقت عدد من الصحف على ارتباط براد بت باستاذة جامعية حاصلة على جوائز مرموقة، بوصفهم لهذه الحالة كتأثير ناتج عن ارتباط جورج كلوني بأمر علم الدين، مشيرين لأن عدد من نجوم هوليوود أصبحوا يرغبون في الجمع بين الذكاء والجمال في نفس الوقت على خطى كلوني.

وللمرة الأولى تخلت نيري أوكسمان عن صمتها بهذا الشأن، بنفيها لوجود أي علاقة تجمعها ببراد بت في حديثها لعدد من وسائل الأعلام، وإعلانها لخطبتها رسميا من ملياردير شهير بمجال الأعمال الخيرية.

يأتي ذلك في نفس الوقت الذي ترددت به أنباء عن مواعدة انجلينا جولي لرجل أعمال بارز بمجال العقارات بالولايات المتحدة الأمريكية.