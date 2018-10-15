"عكاشة": الأجهزة الأمنية تجهض أي محاولات لنقل النشاط الإرهابي للصعيد

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، تعقيبًا على مقتل 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بطريق أسيوط-سوهاج الصحراوي، إن تحقيق العملية الشاملة سيناء 2018 نجاحات متميزة وفارقة في منطقة شمال سيناء، واستعادة الهدوء مرة أخرى بهذه المنطقة، أجبر العناصر الإرهابية لمحاولة الوصول لنقاط غير متوقعة بالنسبة للجهات الأمن من وجهة نظرهم.



وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن العناصر الإرهابية تحاول الوصول لمناطق جديدة، لكن توجية الأجهزة الأمنية عدة ضربات استباقية ناجحة للبؤر الإرهابية بهذه المنطقة خلال الفترة الماضية يؤكد تواجدها ونشاطها المعلوماتي الذي يمتد لكافة ربوع الجمهورية وليس شمال سيناء فقط.



وتابع، أننا اليوم بصدد ضربة إجهاضية، حيث أن هذه الخلية لم تتمكن من القيام بأي عملية كان مخطط لها، أو استهداف أي مدنيين، مشيرًا إلى أن هناك رغبة لنقل النشاط الإرهابي للصعيد، إلا أن الأجهزة الأمنية تجهض هذه المحاولات سريعًا.

