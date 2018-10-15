عاجل | مشاهدة مباراة نارية مصر وسوازيلاند اليوم بث مباشر 16-10-2018| شاهد مصر وسوازيلاند بث مباشر (بدون تقطيع)
عاجل | مشاهدة مباراة نارية مصر وسوازيلاند
اليوم بث مباشر 16-10-2018| شاهد مصر وسوازيلاند بث مباشر (بدون تقطيع)
مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وسوازيلاند
(ايسواتيني) والتي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 16-10-2018 في تصفيات كأس أمم أفريقيا،
المؤهلة لكأس الأمم الإفريقيا في الكاميرون 2018. مباراة مصر وايسواتيني – مباشر مشاهدة مباراة مصر وايسواتيني مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ مصر تأمل استغلال أي تعثر لتونس
أمام النيجر. مباراة مصر وايسواتيني يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به
ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة
لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة. يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 5 باللغة العربية بصوت الزميل علي محمد علي يوم الثلاثاء
في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة. وفرضت مباراة مصر وايسواتيني نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها
قنوات beIN SPORTS نظراً
لضرورة فوز مصر على ايسواتيني للحفاظ على حظوظها في التأهل إلى كأس أمم أفريقيا. وتحتاج مصر للفوز كي تجدد الضغط على تونس
متصدرة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن أصحاب الرقم القياسي التاريخي بعدد مرات الفوز
بكأس أفريقيا.
مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وسوازيلاند
(ايسواتيني) والتي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 16-10-2018 في تصفيات كأس أمم أفريقيا،
المؤهلة لكأس الأمم الإفريقيا في الكاميرون 2018.
مباراة مصر وايسواتيني – مباشر
مشاهدة مباراة مصر وايسواتيني مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ مصر تأمل استغلال أي تعثر لتونس
أمام النيجر.
مباراة مصر وايسواتيني يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به
ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة
لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.
يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 5 باللغة العربية بصوت الزميل علي محمد علي يوم الثلاثاء
في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.
وفرضت مباراة مصر وايسواتيني نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها
قنوات beIN SPORTS نظراً
لضرورة فوز مصر على ايسواتيني للحفاظ على حظوظها في التأهل إلى كأس أمم أفريقيا.
وتحتاج مصر للفوز كي تجدد الضغط على تونس
متصدرة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن أصحاب الرقم القياسي التاريخي بعدد مرات الفوز
بكأس أفريقيا.