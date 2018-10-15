مباراة مصر اليوم | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر اليوم الثلاثاء 16-10-2018 تصفيات أمم أفريقيا | كورة ستار لايف

تابعوا الآن مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة مصر إي سواتيني، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

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وتنقل مباراة مصر مع سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2019، مباشرةً عبر فضائية "بي إن سبورت 5" الرياضية المشفرة بصوت المعلق علي محمد علي.

يدخل المنتخب المصري لكرة القدم المباراة في المركز الثاني وذلك بعد أن حقق رصيد 6 نقاط في فوزه على منتخب سوازيلاند و فريق النيجر , وانهزم المنتخب المصري لكرة القدم هزيمة واحدة من منتخب تونس , وتصدر المنتخب المصري المجموعة العاشرة وذلك بعد أن استطاع أن يحقق رصيد 9 نقاط . بينما حصل منتخب سوازيلاند والذي قد تم تبديل لقبه ليصبح لقبه الجديد “إي سوا تيني ” على رصيد نقطة واحدة وذلك في هزيمتين و تعادل واحد فقط .

يحصل منتخب سوازيلاند على المركز الثالث و ذلك بفارق الأهداف عن فريق النيجر . ويرغب منتخبنا الوطني المصري لكرة القدم في أحراز نتيجة جيدة في مباراته أمام المنتخب المنافس له يوم الغد الثلاثاء . وأيضا يطمح منتخبنا الوطني المصري في ألاقتراب من التأهل لبطولة الأمم الأفريقية , والتي سوف تقام في صيف العام القادم 2019 . وذلك سوف يكون بالنظام الجديد بدخول 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا .