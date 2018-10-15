مشاهدة الآن – بث مباشر –مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر تصفيات افريقيا اليوم 16-10- 2018

تغلبت مصر على سوازيلاند 4-1 في القاهرة الجمعة الماضي، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة قبل خوض مباراة الغد خارج أرضها.

وتتصدر تونس المجموعة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية بفارق 3 نقاط عن مصر صاحبة المركز الثاني بينما تأتي سوازيلاند في المركز الثالث بنقطة واحدة متفوقة بفارق الأهداف عن النيجر متذيلة الترتيب.

وتعرض صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي للإصابة خلال مباراة الجمعة، وسيغيب عن مباراة الغد بعد عودته إلى ناديه لتلقي العلاج.

وقال أغيري في مؤتمر صحافي اليوم، إنه يسعى للفوز لكنه يضع في حسبانه أيضاً أن المنافس لديه الهدف ذاته خاصة أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وأشار إلى أن "الفريق عانى من مشكلة في الشوط الثاني خلال المواجهة الماضية أدت إلى هبوط الأداء سيحاول تجنبها في مباراة الغد".

وعن غياب صلاح قال المدرب المكسيكي: "صلاح لاعب عالمي ومهم جداً لأي فريق يلعب له، وبالتأكيد يحدث الفارق مع الفريق الوطني وسنفتقده بطبيعة الحال، لكني أثق في قدرات كافة اللاعبين ومتأكد من تقديم أداء طيب يحقق هدفنا بالفوز بالمباراة".

وسجلت مصر عشرة أهداف في مباراتين تحت قيادة أغيري بالفوز 6-0 على النيجر ثم 4-1 على سوازيلاند لكن المدرب المكسيكي أكد أن لكل مباراة ظروفها ومواجهة تونس ستكون مختلفة.

وقال: "لكل مباراة معطياتها وظروفها ويتم التعامل معها على هذا الأساس من أجل تحقيق الانتصار، بالتأكيد عند مواجهة تونس في القاهرة سيكون التعامل مختلفاً من أجل تحقيق الفوز لفارق المستوى الفني بينها وبين النيجر وسوازيلاند".

وسيتأهل منتخب مصر إلى البطولة التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل في حال فوزه غداً بأي نتيجة دون انتظار لنتيجة مباراتيه المتبقيتين أمام تونس والنيجر.