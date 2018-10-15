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مدير مستشفى المطرية: تقارير اللجنة الهندسية أكدت عدم وجود أي وصلات كهربائية تعرضت لها جثة الطبيبة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:23 م
مدير مستشفى المطرية: تقارير اللجنة الهندسية أكدت عدم وجود أي وصلات كهربائية تعرضت لها جثة الطبيبة
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داليا الحسين
 
نفى الدكتور محمد صفي الدين مدير مستشفى المطرية، ما تردد عن وفاة طبيبة الأطفال "سارة أبو بكر"، بصعق الكهرباء داخل سكن الطبيبات، مؤكدًا أن هذا الأمر عار عن الصحة تمامًا.

وقال "صفي الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "، إنه تم معاينة جثمان الطبيبة وتبين عدم وجود أي آثار للتفحم، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية هندسية لمتابعة الحدث والتأكد من سبب الوفاة.

وأوضح أن تقارير اللجنة الهندسية أكدت عدم وجود أي وصلات كهربائية تعرضت لها الجثة، مؤكدا أن مستشفى المطرية تتميز بوجود فريق كامل لجميع التخصصات لصيانة جميع المعدات وأماكن الراحات الخاصة بالأطباء والممرضات.
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