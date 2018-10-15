"أمفيكار" أول سيارة برمائية في العالم.. تعرف على سعرها! (فيديو)

نشرت قناة "دويتشة فيلة" الألمانية تقريرًا مصورًا عن سيارة "أمفيكار 770" الكلاسيكية التي تصنف كأول سيارة برمائية يتم تصنيعها في العالم، والتي خرجت نسختها الأولى في عام 1961، قبل أن يتوقف تصنيعها نهائيًا في عام 1968.





وقالت دويتشة فيلة إن "أمفيكار" التي ابتكرها الألماني هانس تريبل وتعد علامة فارقة في تاريخ صناعة السيارات البرمائية، كان من المفترض أن يتم إنتاج 25 ألف نسخة منها، ولكن بالنهاية لم يخرج للنور سوى 3878 وحدة فقط.





وتعتمد السيارة البرمائية التي تتسع لخمسة أفراد، على محرك سعة 1.1 لتر بقوة 38 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى برًا 112 كم/س وفي الماء تبلغ سرعتها 12 كم/س.





وتمتلك "أمفيكار" أجنحة صغيرة لتخفيف مقاومة الأمواج أثناء السباحة، وتعتمد على الإطارات الأمامية للتوجيه أثناء السباحة.





ويبلغ سعر سيارة أمفيكار في الوقت الحالي وفقًا للقناة الألمانية أكثر من50 ألف يورو، أي نحو (مليون و35 ألف جنيه مصري).