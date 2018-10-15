أول تصريح من نادية لطفي بعد أزمتها الصحية الأخيرة





أكدت الفنانة القديرة نادية لطفي، أن إصابة الإنسان بمرض ما يكشف له أشياءً لم يكن يدركها سابقاً ويعلمه الصبر والعلم، مضيفة: "المرض يزول بالصبر.. ومرضى علمنى الصبر والعلم".





وأوضحت الفنانة نادية لطفي، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "ON E"، أن الألم فى حد ذاته يعلم الإنسان أشياءً كثيرة عندما يمر بحالة صعبة، وعلينا أن نتعامل بحب مع الأشياء العصيبة من أجل التغلب على الصعاب، وتابعت: "أول مرة اتحجز فى المستشفى.. أخلق حالة حب مع الجماد والمكان للتغلب على الألم".



