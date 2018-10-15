السليتي يقود التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي أمام النيجر في غياب معلول والنقاز

استقر فوزي البنزرتي المدير الفني للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم ، على التشكيل الذي يخوضه به مباراته الهامة أمام منتخب النيجر، بالتصفيات الإفريقية.









ويحتاج نسور قرطاج، الفوز أو التعادل، في المباراة التي ستقام غدًا على أرض الخصم ضمن منافسات الجولة الرابعة، لإعلان التأهل رسميًا لنهائيات الإمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون منتصف العام المقبل.









ويغيب عن المنتخب التونسي، في تلك المواجهة غيلان الشعلالي بعد حضوله على الكارت الأحمر بالمباراة التي أقيمت السبت على ملعب رادس، وانتهت للنسور بهدف دون رد.









كما تأكد غياب كلًا من حمدي النقاز، وسيف الدين الخاوي، وطه ياسين الخنيسي، عن المباراة بعد تعرضهما للإصابة وعدم جاهزيتهم.









وجاء تشكيل تونس المتوقع كالآتي:





حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.





خط الدفاع: ديلان برون ، وياسين مرياح ، وحمزة المثلوثي، وأسامة الحدادي.





خط الوسط: إلياس السخيري، ومحمد أمين بن عمر ، وبسام الصرارفي، ونعيم السليتي، وأنيس البدري.





خط الهجوم: فراش الشواط.



