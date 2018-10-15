تكريم الفائزين في ختام بطولة مصر المفتوحة للروبوت وسط أجواء احتفالية (صور)

اختتمت أمس، فعاليات مسابقة أكبر بطولة للروبوتات (بطولة مصر المفتوحة للروبوت) في مجمع الإبداع التكنولوجي بمدينة برج العرب في الإسكندرية، وهي البطولة المؤهلة لبطولة الروبوتات العربية تحت رعاية وزارة الاتصالات ودعم Infinix.

شارك في البطولة 61 فريق من شباب مصر تنافسوا من خلال أربعة مسابقات اظهرت مدي الحرفية والتقدم التكنولوجي لشبابنا وقدرتهم على مواكبه العصر الحديث للنهوض بمصرنا في مختلف المجالات التي تعتمد علي التطور التكنولوحي.

شارك في تسليم الجوائز هنري بارك مدير إنفينيكس الذي أكد أن الشركة تهتم بمستقبل الشباب ومطالبهم، وتمنى لجميع اللاعبين أن يتعلموا من بعضهم البعض، وأن يقاتلوا من أجل أحلامكم.

اختتمت فعاليات البطولة والتكريمات بحفل مبهر من تنظيم ميديا ميوزيك شهد العديد من العروض المبهرة من الفاير شو والليزر وعرض عالمي للساحر كريس المصري وابانوب فليكس بالإضافة الي عروض متنوعة تعبر عن ثقافات المجتمع المصري والذي شهد تفاعل حاد من الحاضرين وبخاصة خلال تكريم الفائزين وتوزيع الدروع والكؤوس عليهم وسط أجواء حماسية اشعلت هتافات الحضور

حيث تأهل ١٧ فريق للمشاركة بالبطولة العربية القادمة بالكويت حيث حصل هلى المركز الاول كلا من:

١)فرق السومو

vamous team

٢)فرق تتبع الخط مبتدئ

Hemmx tornado

٣)فرق تتبع الخط متقدم

cybrog

٤)فرق جمع الكرات مبتدئ

master robots

٥)فرق جمع الكرات متقدم

Techno space

٦)مسابقة ابتكار

Hexabot