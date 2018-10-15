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السعودية تتعادل مع العراق في البطولة الرباعية الدولية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:57 م
السعودية تتعادل مع العراق في البطولة الرباعية الدولية
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منى العوضي
 
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، موقعة السعودية مع العراق، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، في إطار البطولة الرباعية الدولية.

وسجل مهند علي هدف منتخب العراق خلال الدقيقة "71"، وتعادل عبد العزيز البيشي هدفًا متأخرًا بالدقيقة 94.

وتعد تلك المباراة في إطار البطولة الرباعية الدولية الودية التي تجمع منتخبات؛ البرازيل والعراق والأرجنتين والسعودية على ملاعب الرياض استعدادًا للمباريات الرسمية المقبلة.
 
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