النمسا تبدي تفاؤلا حيال مفاوضات "بريكست"

أبدى المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، تفاؤلا حذرا حيال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.







وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال كورتس في لاهاي مساء اليوم الإثنين، إن "هناك تقدماً في المفاوضات".







وتتولى النمسا في الوقت الراهن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وطالب كورتس بعدم النظر إلى المحادثات المتعثرة حالياً باعتبارها سلبية فمن الممكن أن يكون الوضع أسوأ".







وفي السياق ذاته، أبدى روته تفاؤلاً حذراً، وقال إن "من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تحقيق انفراجة خلال الأسبوع الحالي"، وأضاف السياسي المنتمي إلى اليمين الليبرالي "نحن قريبون جداً لكن الأمر عسير".