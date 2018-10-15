نضال الشافعي لم يعرض علي مسلسل "احنا الصعايد".. لكي اعتذر عنه

أكد الفنان نضال الشافعي، أن ما تردد علي احد المواقع بشأن انه عرض عليه المشاركة في بطوله مسلسل أحمد السقا لرمضان 2019 "احنا الصعايدة" كاسم مؤقت غير صحيح و أن ما تردد بالتبعية عن اعتذاره أيضا غير صحيح نهائي.

وأوضح الشافعي، أنه لم يعرض عليه العمل من الأساس، مشيرًا الي أن العمل مع أخي وصديقي العزيز أحمد السقا شيء ممتع للغاية وأتمني له النجاح والتوفيق من قلبي وأيضا المخرج الرائع الموهوب محمد سامي يثق في أنه سيقدم شيء جديد وبديع كعادته بتفجير طاقات وإمكانيات جديدة لدي كل أبطال العمل وأتمنى لهم التوفيق.

يذكر أن مسلسل السقا لم يتعاقد عليه حتى الآن إلا الفنانة مي عمر وجاري باقي التعاقدات من تأليف أيمن سلامه وإخراج محمد سامي.