سترلينج يسجل أول ثنائية مع منتخب إنجلترا





سجل رحيم سترلينج لاعب منتخب إنجلترا، أول ثنائية له مع منتخب بلاده منذ انضمامه له، في المباراة التي جمعت انجلترا ضد إسبانيا.





واحرز سترلينج الهدف الأول للانجليز في شباك إسبانيا في الدقيقة الـ16 من الشوط الأول، وعزز النتيجة بالهدف الثالث لإنجلترا والثاني له قبل نهاية اول 45 دقيقة من اللقاء.





يذكر أن منتخب انجلترا يتقدم ضد منافسه منتخب اسبانيا، بنتيجة ثلاثية نظيفة علي ملعب إشبيلية بملعب الماتدور.



