عمرو فهيم: مضوي كان محبوب.. و"اتحاربت كتير" في الإسماعيلي

أكد عمرو فهيم لاعب ومدرب النادي الإسماعيلي السابق، انه يؤيد قرار تغير خير الدين مضوي المدير الفني الاسبق للدراويش

وقال فهيم فى تصريحات لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : مضوي كان محبوب للغايه من اللاعبين، وكان يحبهم كثيرا

واردف : وقت التغيير كان مناسبا، أرى أنه بالفعل كان يجيب التغيير، مضوي مدير فني جيد للغايه، ولكن التوفيق غاب عنه.

واشار عمرو فهيم ، إلي أنه تعرض لحرب كبيرة خلال تواجده في النادي على مدار موسمين، احدهم بالناشئين والاخر مع الفريق الاول، قائلاً: حتى الان لا اعلم سبب رحيلي، فييرا استنكر عدم وجودي وتسائل لماذا رحلت

وتابع : "اتحاربت كتير" خلال فترة تواجدي، ومن ابناء النادي، ولولا وجود رئيس النادي معي، لكنت رحلت مبكرا

واتم كلماته : "مش زعلان من حد " .. حب الناس هو الاهم عندي.