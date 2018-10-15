عمرو فهيم: أنا زملكاوي .. وتجربة ميدو مع الإسماعيلي كانت رائعة

أكد عمرو فهيم لاعب ومدرب النادي الإسماعيلي السابق، انه يكن كل الاحترام والتقدير لكيان الدراويش.

وقال فهيم فى تصريحات لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم :" أنا زملكاوي، وأعشق فريق الزمالك".

وأضاف :" خوضت تجربة مهمة للغاية فى حياتي، مع الدراويش لأنه هو اللي عمل إسمي".

وتطرق للحديث عن إنبي قائلا :" فريق كبير ومنظومه ناجحة، واعتز بفترة تواجدي معهم، انبي "خيره مغرقني".

وتحدث فيهم عن أحمد حستم ميدو قائلًا :" ميدو مدرب جيد ومثقف ولا يخاف أو يهيب أحد، وكان الأمر سوف يختلف معه إذا كان اقترب أكثر من رئيس النادي".

وأوضح قائلًا :"ليس كل لاعب جيد، يستطيع أن يصبح مدرب جيد".