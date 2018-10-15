عاجل - السعودية | إجلاء طالبات الثانوية بنات بأبها بسبب تماس كهربائي

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أجلت إدارة مدرسة الثانوية الثانية بنات بأبها، الطالبات من المبنى، عقب نشوب حريق بها بسبب تماسٍّ كهربائيٍّ، في الوقت الذي طلب فيها أولياء الأمور، في حديثهم إلى "عاجل"، بحل المشكلة؛ حيث إنها ليست المرة الأولى التي يقع بها حريق في مبنى المدرسة.





وقامت إدارة المدرسة صباح الاثنين، بإرسال رسائل واتصالات هاتفية بأولياء الأمور لاستلام بناتهم؛ حفاظًا عليهن، وباشر الحادثَ الدفاعُ المدنيُّ والهلال الأحمر بأبها.





وأوضح عدد كبير من أولياء الأمور لـ"عاجل"، أن هذا الأمر يتكرر أسبوعيًّا؛ حيث يقع تماس كهربائي، ويتصاعد دخان بالمدرسة، بسبب الأسلاك وأجهزة التكييف وغيرها.





وأكدوا أنهم أصبحوا خائفين على بناتهم من مبنى المدرسة، وأنهم ينتظرون من إدارة التعليم معالجة الأمر، وإيجاد حل قبل حدوث أي مكروه -لا قدر الله- مع كثرة التماسات في هذه المدرسة.







