محمد سعفان: تدريب العامل لمدة 4 شهور يكلف الدولة 50 ألف جنيه

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تقدم وظائف للشباب براتب جيد وتأمينات، لافتًا إلى أن العقود المؤقتة بدأت تتلاشى.





وأشار "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنهم يرفضون طرح الوظائف غير الائقة، مضيفًا أنه رفض طرح وظيفة مدرس بمدرسة خاصة براتب 600 جنيه، معقبا: "مينفعش مدرس يتقاضى 600 جنيه".





وعن تدريب العمال، أوضح أن الدولة أصبحت تهتم بتدريب الشباب بشكل عملي بعيدا عن العشوائية، منوها بأن تدريب العامل الواحد لمدة 4 شهور يكلف الدولة 50 ألف جنيه، و"ومابيدفعوش حاجة".



