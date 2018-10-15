جولة مع الفنانين.. صلاح عبد الله بعد وفاة أحمد عبد الوراث: يعني القلب ناقص وجع

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الإثنين.





ندى بسيوني تنعى أحمد عبد الوارث

نعت الفنانة ندى بسيونى الفنان الراحل أحمد عبد الواراث، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "توتير"





وغردت "بسيونى": "البقاء لله فى وفاة الفنان الخلوق المحترم أحمد عبد الوارث".





صلاح عبد الله بعد وفاة أحمد عبد الوراث: يعني القلب ناقص وجع

نعى الفنان صلاح عبد الله الراحل أحمد عبد الوارث من خلال حسابه الخاص عبر تويتر .





وغرد صلاح عبد الله قائلًا :" قال يعني القلب ناقص وجع .. لسة عارف دلوقتي إن أحمد عبد الوارث مات .. في رعاية الله ورحمته يا حبيبي ... أسألكم الفاتحة والدعاء" .





نوال الزغبي تواسي فارس كرم بعد وفاة والده

نعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "توتير"، والد الفنان اللبنانى فارس كرم.





وغردت "الزغبى" قائلة : "العمر إلك فارس.. الله يرحم والدك ويصبركن وتكون خاتمة أحزانكن يا رب.. نفسو بالسما".





صابر الرباعي يهنيء الشعب التونسي بعيد الجلاء

حرص النجم صابر الرباعي على تهنئة الشعب التونسي بعيد الجلاء، وغرد منذ قليل من خلال حسابه الخاص على تويتر قائلًا: "اليوم ذكرى عيد الجلاء لبلدي الغالي ‎تونس.. أتمنى كل الخير لبلدي وشعبها والرحمة لشهدائنا الأبرار.. تحيا تونس".



