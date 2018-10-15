"محام": القانون يعطي الرجل الحق في منع زوجته عن العمل

قال المحامي عصام عجاج، إن القانون المصري يعطي للرجل الحق في منع زوجته عن العمل ما عدا في حالات معينة.



وأوضح "عجاج"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن هذه الحالات هي؛ إما إذا تزوجها وهي تعمل بالفعل، أو إذا رغبت في العمل ووافق عليه فلا يحق له أن يمنعها بعد ذلك.



وتابع: "كفانا تنمر ضد الرجل، الرجل مظلوم جدًا"، مؤكدًا أنه يجب إقامة مجلس قومي للمرأة.

