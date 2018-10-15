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عصام عجاج عن حملة "لأني رجل": تهدم الأسرة المصرية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:41 م
عصام عجاج عن حملة لأني رجل: تهدم الأسرة المصرية
المحامي عصام عجاج
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أمنية فوزي
 
علق المحامي عصام عجاج، على حملة "لأني رجل"، قائلًا: "تنادي بهدم الأسرة المصرية، وتعمل على تنمير المرأة ضد الرجل".

وأضاف "عجاج"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، وهناك فرق بين المساواة والتساوي، وهذه الحملات تنادي بالتساوي.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى تجنيد بعض الشباب على عمل غير حيادي لصالح المرأة.

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