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وزير القوى العاملة: الطلاب المتفوقون هم أمل الدولة في تحقيق التنمية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:23 م
وزير القوى العاملة: الطلاب المتفوقون هم أمل الدولة في تحقيق التنمية
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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أحمد فشير
 
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على أن الدولة تساهم في دعم المتفوقين من الطلاب وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشباب في مقدرتهم تحقيق النهضة الحقيقية للدولة المسيرة، بالخصوص خلال هذه الفترة الحالية. 

وأشاد سعفان، خلال احتفالية منظمة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، لتكريم المائة الأوائل على طلاب الثانوية العامة، مساء اليوم، ، على أهمية الدور المجتمعي الذي يقدمه القطاع الخاص في تقديم الدعم للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة، لافتًا إلى العطاء المستمر من قبل المنظمة في الدور الذي تقدمه لدعم الطلاب المتفوقين.
المزيد عن: وزارة القوى العاملة فريد خميس تنمية مصر الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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