هكذا واجهت هند صبري سرطان الثدي!

تشارك الفنانة التونسية هند صبرى، فى حملات محلية لمكافحة ومواجهة مرض سرطان الثدى لدى السيدات، مع جمعية نوران للتوعية ضد سرطان الثدى بتونس.





وطالبت الفنانة هند صبرى المشاركة فى ماراثون للجرى يوم الأحد 21 أكتوبر المقبل، فى شارع الحبيب بورقيبة، للتوعية ضد سرطان الثدى.





وقالت هند :"لنتحد ضد السرطان، شاركونى فى الماراثون الذى تنظمه جمعية نوران للتوعية ضد سرطان الثدى، يوم الأحد 21 أكتوبر الساعة الثامنة والنصف صباحًا فى شارع الحبيب بورقيبة".