برانديلي يشيد بمنتخب إيطاليا ويكشف عن كواليس فشل تدريب نابولي



وفازت إيطاليا على بولندا في دوري الأمم الأوروبية في أول فوز رسمي لمانشيني.



وقال برانديلي في تصريحات لإذاعة راديو كريك نقلها موقع فوتبول إيطاليا : "لقد استمتعنا بالأمس وهيمنا من البداية إلى النهاية".



وأضاف : " يمتلك روبرتو خياراته جيدة والمباراة كانت رائعة. تم تنظيم الفريق وليس مجرد أفراد".



وتابع : "أثبت فيدريكو برنانديسكي وفيديريكو تشيسا ونيكولا باريلا أن لديهم الصلابة والجودة والقدرة على التحمل".



وأردف قائلا : "لقد سعينا جاهدين لتسجيل الأهداف لكننا خلقنا الكثير من الفرص ولم نكن محظوظين. فعل روبرتو بشكل جيد لإعداد الفريق بهذه الطريقة".



واستطرد قائلا : "نحن بحاجة إلى أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة والآن على روبرتو أن يقرر ما إذا كان سيستخدم مهاجمًا أم لا".



واختتم برانديلي تصريحاته معلقاً على شائعات اقترابه من الانضمام إلى نابولي : "بعد يورو 2012، نعم لكني كنت مرتبطًا بإيطاليا. قبل موريزيو ساري، لا ".

أشاد تشيزاري برانديلي بتشكيلة المنتخب الإيطالي بقيادة روبرتو مانشيني، كما كشف أنه كان على وشك أن يصبح مدرب نابولي في عام 2012.