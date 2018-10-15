ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برانديلي يشيد بمنتخب إيطاليا ويكشف عن كواليس فشل تدريب نابولي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:22 م
برانديلي يشيد بمنتخب إيطاليا ويكشف عن كواليس فشل تدريب نابولي
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
أشاد تشيزاري برانديلي بتشكيلة المنتخب الإيطالي بقيادة روبرتو مانشيني، كما كشف أنه كان على وشك أن يصبح مدرب نابولي في عام 2012.

وفازت إيطاليا على بولندا في دوري الأمم الأوروبية في أول فوز رسمي لمانشيني.

وقال برانديلي في تصريحات لإذاعة راديو كريك نقلها موقع فوتبول إيطاليا : "لقد استمتعنا بالأمس وهيمنا من البداية إلى النهاية".

وأضاف : " يمتلك روبرتو خياراته جيدة والمباراة كانت رائعة. تم تنظيم الفريق وليس مجرد أفراد".

وتابع : "أثبت فيدريكو برنانديسكي وفيديريكو تشيسا ونيكولا باريلا أن لديهم الصلابة والجودة والقدرة على التحمل".

وأردف قائلا : "لقد سعينا جاهدين لتسجيل الأهداف لكننا خلقنا الكثير من الفرص ولم نكن محظوظين. فعل روبرتو بشكل جيد لإعداد الفريق بهذه الطريقة".

واستطرد قائلا : "نحن بحاجة إلى أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة والآن على روبرتو أن يقرر ما إذا كان سيستخدم مهاجمًا أم لا".

واختتم برانديلي تصريحاته معلقاً على شائعات اقترابه من الانضمام إلى نابولي : "بعد يورو 2012، نعم لكني كنت مرتبطًا بإيطاليا. قبل موريزيو ساري، لا ".
المزيد عن: كورة رياضة دوري الامم الأوروبية برانديلي المباراه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
0
x
20:45
0
إنجلترا
أيسلندا
0
x
20:45
0
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
0
x
20:00
0
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 8:40:07 PM