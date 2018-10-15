إعلان "المهرة اليمنية" منطقة منكوبة بعد تعرضها لخسائر كبيرة

أعلنت السلطات اليمنية، الاثنين، محافظة المهرة جنوب البلاد منطقةً منكوبةً، بعدما ضربها الإعصار "لبان" وتسبب بخسائر كبيرة فيها.





ونقلت وكالة "سبأ" للأنباء عن محافظ المهرة راجح باكريت، إعلانه المحافظةَ "منكوبةً من جراء السيول المتدفقة إثر العاصفة المدارية (لبان) التي ضربت المحافظة وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".





وأكد باكريت أن "الوضع كارثي في المحافظة، ويفوق إمكانات السلطة المحلية المتواضعة"، داعيًا إلى تقديم الدعم والمساعدة.





وفي مايو الماضي، أسفر الإعصار "ميكونو" الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 شخصًا على الأقل.





وتسبَّب الإعصار في عزل أجزاء من جزيرة سقطرى في اليمن الذي يشهد حربًا منذ سنوات؛ ما دفع السلطات المعترف بها دوليًّا إلى اعتبار الجزيرة منطقة منكوبة.



