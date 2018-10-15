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بايرن ميونخ يفاوض مهاجم روما

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:19 م
بايرن ميونخ يفاوض مهاجم روما
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ريهام عبد المحسن
 

أشارت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الإثنين، إلى أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يريد حل المشاكل العديدة التي يمر الفريق الأول، حيث تعدد الإصابات والتراجع الملحوظ في المستوى العام.


وبحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة البافاري بدأت في المحادثات مع نادي روما الإيطالي، من أجل التعاقد مع نجم هجوم الذئاب، الدولي التركي جنكيز أوندر، في الميركاتو الشتوي المقبل.


ويقدم التركي جنكيز أوندر (الذي يلعب بقدمه اليسرى)، مستويات رائعة مع الجاليروسي، بعد أن قدم للفريق الإيطالي منذ أكثر من عام من الدوري التركي.

المزيد عن: كورة رياضة روما ‏بايرن ميونيخ
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