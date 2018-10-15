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بيروتي يغيب عن روما للإصابة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:19 م
بيروتي يغيب عن روما للإصابة
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ريهام عبدالمحسن
 
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن إصابة دييجو بيروتي نجم روما، حيث غادر تدريبات بسبب مشكلة في ربلة الساق.

وخاض النجم الأرجنتيني ثلاث مباريات فقط مع الجيالوروسي حتى الآن هذا الموسم.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا بأن بيروتي تم استبعاده بسبب إصابته بالتواء في الكاحل في المباريات الافتتاحية للموسم قبل أن يبتعد أيضاً بسبب إصابة في شد في الفخذ.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن نجم روما اضطر اليوم إلى مغادرة التدريب بسبب إصابة في ربلة الساق، كما أشارت صحيفة جازيتا ديلو سبورت بأن بيروتي سيجري بعض الفحوصات في الساعات القادمة.

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