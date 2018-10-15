أرامكو: خطة لتأهيل 300 ألف متدرب حتى 2030

أكدت شركة أرامكو، أن لديها خطة لتأهيل 300 ألف متدرب حتى 2030، وذلك بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي أثمرت عن تأسيس أكثر من 18 أكاديمية للتدريب التقني، منها المركز الوطني للتدريب الإنشائي في النعيرية.





وقال النائب الأعلى لرئيس التشغيل وخدمات الأعمال في أرامكو، محمد بن محسن السقاف, خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول لمؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية" بالرياض، الاثنين، إن أهمية قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية تزايدت في القرن الحادي والعشرين، سواء من حيث حجمه وقيمته المالية، التي تزيد على 4 تريليونات دولار من الاقتصاد العالمي، أو تأثيره المتشعب على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، أو تطوره المتسارع في توظيف التقنيات المتقدمة.





وأشار إلى أن المملكة تعمل على تعزيز الخدمات اللوجستية محليًا وإقليميًا وعالميًا؛ سعيًا منها لتحقيق هدف رؤية المملكة 2030، بجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا من خلال ما تتمتع به من مزايا تتضمن الموقع الجغرافي، والأنظمة الضريبية الملائمة للاستثمار، ووفرة إمدادات الطاقة واللقيم والمعادن بأسعار تنافسية.





وكشف "السقاف" عن شراكة "أرامكو السعودية" مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي أثمرت عن تأسيس أكثر من 18 أكاديمية للتدريب التقني، منها المركز الوطني للتدريب الإنشائي في النعيرية، وذلك في إطار خطة الشركة لتأهيل 300 ألف متدرب بحلول عام 2030.





من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، يوسف بن عبدالله البنيان، أن "سابك" تمتلك استراتيجية واضحة لإدارة سلسلة التوريد، حيث استطاعت خفض التكاليف لأكثر من 20% ليس فقط فيما يتعلق بعملية الوقت، لكن من خلال تطوير عملية الأمن والسلامة، والسرعة في إيصال منتجاتها لكافة زبائنها في مختلف أنحاء العالم, مشيرًا إلى أن "سابك" ستسخر إمكاناتها كافة للقطاعين الحكومي والخاص من خلال برنامج (مساند) الذي أطلق عام 2018، وخصص له أكثر من مليار ريال، لتقديم الخدمات للقطاع الخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلالها البرامج اللوجستية ودعم التقنيات.



