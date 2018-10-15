عاجل - السعودية | وزير الخارجية الأمريكي يزور الرياض
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:13 مالفجر السعودي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرها مايك بومبيو سيزور الرياض اليوم الاثنين.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة "هيذر ناورت" إن "بومبيو" سيزور العاصمة السعودية الرياض اليوم، مضيفةً أن الزيارة جاءت بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لحساب الوزارة على موقع التواصل تويتر.
يُذكَر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تلقى في وقت سابق اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المصدر:- صحيفة عاجل
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